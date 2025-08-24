Россиянам посоветовали носить маски для защиты от нового варианта коронавируса

Россиянам посоветовали носить маски и делать прививки от гриппа для защиты от нового варианта коронавируса «Стратус». По данным Роспотребнадзора на 23 августа, зарегистрировано 384 случая заражения «Стратусом». В Москве его фиксируют с мая. Общая доля от всех вирусных заболеваний на конец июля — 22%.

«Следует одеваться по погоде, а также при неоходимости носить медицинские маски, например, если дома уже кто-то заболел. А также необходимо придерживаться режима сна и правильно питаться», — посоветовал эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с журналистом «Аргументов и фактов».

Вакцина от гриппа уже доступна в регионах, и он рекомендовал воспользоваться этой возможностью. Симптомы «Стратуса» схожи с предыдущими штаммами: повышение температуры, слабость, озноб, насморк, сухой кашель и головные боли. В некоторых случаях возможны нарушение обоняния, першение в горле и дискомфорт в животе.