Любовь дорого обходится

Швейцарская Nestle уволила гендиректора из-за романа с подчиненной. Лоран Фрейше нарушил нормы поведения, принятые в корпорации, пояснили в совете директоров крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков. Решение об отставке и публичная огласка причин приняты для сохранения ценностей компании. Фрейше проработал в Nestle 40 лет, но был уволен даже без выходного пособия. Должность гендиректора он занимал меньше года.

К этическим нарушениям в таких корпорациях, как Nestle, относятся жестко, говорит управляющий партнер компании Birge Геннадий Ванин: «Если вы начальник и подчиненный, то все достаточно прямо: сотрудник может пользоваться какой-то преференцией со стороны руководителя из-за наличия личных отношений и получать более скорое продвижение по службе или какие-то более высокие оценки по результатам года и так далее.

Здесь неважно, что конкретно вы нарушили, потому что вы нарушили письменное соглашение, которое сами и подписали.

И часто бывает так: если в одном месте нарушил, нельзя ручаться, что человек верен остальным принципам. К этому могут относиться еще и профилактически, потому что правила едины для всех, мы ни в коем случае не потерпим пренебрежения».

Короткий роман руководителя крупной компании с подчиненной часто несет крупные потери для всего бизнеса. Например, после увольнения главы McDonald's Стива Истербрука в 2019 году акции сети ресторанов быстрого питания упали на 3%. В моменте корпорация подешевела на $4 млрд. При этом Истербрук, в отличие от Фрейше, выходное пособие в виде выплаты зарплаты за полгода все-таки получил. Но через год выяснилось, что у него были связи еще с тремя сотрудницами, и ему пришлось вернуть выплату, а это $105 млн.

В России в контракты топ-менеджеров, как правило, пункты о нерабочих отношениях с подчиненными не включают. Но бывают и редкие исключения, отмечает проектный бизнес-стратег, специалист по построению команды Лилия Камалова: «За 20 лет своей практики и 112 бизнесов, с которыми я взаимодействовала, я такое встречала только однажды. Три учредителя компании и их жены работали в компании и решили, что это плохой кейс, и ввели правила, что дружить и заводить романтические связи в компании запрещено.

Разумеется, на практике это не отработало так, как они планировали. Люди скрывали, люди пытались как-то это обойти. Такого я больше не встречала. Все мы люди, и, безусловно, личные отношения влияют на работу. Я не знаю, какого нужно достичь абсолютного объективизма, чтобы, принимая решения, снимая аналитику, работая с показателями, не учитывать, кто тебе их подал, будь то посторонний человек или жена, друг, сват, брат и так далее».

В России, скорее заботятся не о влиянии отношений на бизнес, а о моральном облике работников. На днях в брянском парламенте предложили штрафовать за флирт с коллегами сотрудников, состоящих в браке. Пока в России служебные романы считаются нормой как среди начальников, так и у подчиненных, считает управляющий партнер рекрутингового агентства Cornerstone Владислав Быханов: «Если посмотреть типаж руководителя отечественной компании, это удержатели территорий, собственники. И отношение к сотрудникам такое, как будто они им принадлежат.

Может, подсознательно мы недалеко ушли от какого-то феодального строя, и начальники себя чувствуют маленькими феодалами. Соответственно, все сотрудники, которые с ними работают, воспринимаются как люди, которые являются их собственностью. Большинство почему-то описывают типаж начальника, как волевого, сильного, хозяйственного человека. Я надеюсь, что все больше будет приходить подрастающего поколения зумеров на рынок, что они все более свободолюбивые и готовы сразу работать в партнерских отношениях. И типаж лидера будет меняться».

В России постепенно формируется культура «офисного супружества», следует из данных опроса hh.ru. Аналитики компании выяснили, что каждый шестой работник состоит в близких дружеских отношениях с коллегой. Сотрудники из одного офиса вместе ходят на обед, имеют свои обычаи и шутки, понятные только им, а также зачастую помогают друг другу выполнить работу.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова