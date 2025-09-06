В Крыму тушат пожар на 150 га, есть угроза населенному пункту

В Крыму авиация тушит пожар площадью 150 га, есть угроза населенному пункту. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

Огонь вспыхнул в Симферопольском районе вблизи села Камышинка. Горит сухая растительность. «Тушение осложняется жарой и ветреной погодой. Для недопущения распространения огня на населенный пункт проводится опашка, создаются минерализованные полосы»,— сообщили в ведомстве.

Авиация МЧС сбросила 15 т. воды для тушения пожара. Всего в ликвидации огня участвуют 133 сотрудника и 30 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 МЧС России, говорится в публикации.