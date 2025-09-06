Альпинист из Белоруссии пропал на Эльбрусе

Турист из Белоруссии пропал на Эльбрусе, он не выходит на связь. Об этом сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

Незарегистрированный 26-летний альпинист планировал подъем на гору Терсколак. Ее высота — почти 3,8 тыс. м., она располагается в юго-восточном отроге Эльбруса. «На место выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России, спасатели из центра “Лидер”», — сообщили в ведомстве. Службы проводят аэровизуальное обследование местности.

Сегодня Telegram-канал SHOT писал, что альпинист из Белоруссии не выходит на связь уже четыре дня. В МЧС обратился его отец с просьбой о помощи.