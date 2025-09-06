Самара — двигатель прогресса

5 сентября президент России Владимир Путин прилетел в Самару, где в ночи занимался проблемами двигателестроения. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников рассказывает, как была поставлена последняя точка на карте недельной поездки российского президента.

Владимир Путин прилетел в Самару из Владивостока в девятом часу вечера. Это была последняя точка турне по городам Китая и России. Такого турне вообще-то у Владимира Путина не было много последних лет. Такое ощущение, что ему не хотелось и прерывать его. Иначе бы Самара не возникла в этом жестоком графике.

На предприятии ОДК (Объединенной двигательной корпорации), где Владимира Путина ждали и вице-премьер Денис Мантуров, и министр промышленности Антон Алиханов, и глава «Ростеха» Сергей Чемезов, в одном из цехов представили продукцию. Все, что есть, как говорится: двигатели боевой и гражданской авиации, вертолетной техники, двигатели для энергетики, для новых типов летательных аппаратов, космические двигатели, наземных газотурбинных установок.

Я готовился начать обход техники поблизости от президента, который, говорили, уже прилетел в Самару и ехал сюда, когда меня попросили, если можно, подглядывать, но не подслушивать.

С одной стороны, все же ясно: оборонное предприятие, понятно без слов, а с другой — двигатели, которые не предназначены для широкого обзора, мы же знаем, находятся в другой, закрытой части выставки.

Все оказалось проще, чем можно было подумать: просьба не писать, о чем услышишь, исходила от директора предприятия, который не собирался ничего скрывать, но, видимо, зная себя, опасался, что в какой-то момент разговорится, не выдержит, отвечая на наводящие вопросы президента, которые ведь обязательно последуют, то есть сорвется и выдаст какую-нибудь гостайну, о чем потом будет горько жалеть. И поэтому директор превентивно поработал над тем, что если даже он перестанет владеть собой и с его уст сорвется что-то неразумное, то пусть катастрофических последствий это все-таки не вызовет.

Что ж, все было штатно. Он ведь, опять на всякий случай (это как установка самозапрета на выдачу кредитов в «Сбере»), говорил так негромко, что ничего нельзя было расслышать, да после восьмичасового перелета не очень-то и хотелось.

О выставленных образцах сказать нечего; наверное, это были достойные образцы. Помощник президента Алексей Дюмин поделился со мной информацией о том, что некоторые из двигателей так хороши, что их до сих пор не могут скопировать даже китайцы, несмотря на то что Россия поделилась с Китаем некоторыми технологиями на рыночных условиях. Но нет, не получается пока.

— Ведь до сих пор Россия входит в первую пятерку мировых стран по уровню развития двигателестроения, вы знали об этом? — спрашивал меня господин Дюмин.

Да нет, откуда.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, напротив, рассказывал мне, что американцы, например, долго пользовались российским двигателями для своих космических кораблей, но лишь до тех пор, пока не создали свои («Раптор-3», например, для «Старшип», на фоне которого РД-180 выглядит все еще убедительно, но уж точно не является лучшим).

На совещании Владимир Путин выглядел удовлетворенным: видимо, и тем, что приехал сюда все-таки, а также тем, что увидел. Видимо, ему чего-то и правда не хватало для ударного завершения турне.

И теперь он говорил:

— Двигателестроение, его развитие, состояние этой отрасли, безусловно, является одним из ключевых показателей нашего технологического развития и суверенитета. Это, думаю, вещь понятная (но необъяснимая.— А. К.), поэтому попросил вас сегодня собраться и хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей — как я уже отметил, стратегической, по сути, отрасли, имеющей как гражданское, так и оборонное значение. Имею в виду пассажирскую, транспортную, боевую авиацию, освоение космоса, оборудование, силовые установки для топливно-энергетического комплекса.

Осмотр был стремительным, но, видимо, запомнился президенту:

— Сейчас мы на стендах смотрели, что сделано. Сделано действительно очень много, просто здорово (даже так? — А. К.)! Но и есть какие-то вопросы, на которые требуется обратить особое внимание. Ориентиры нужно наметить, конкретные «дорожные карты». Они у нас в принципе закреплены в документах стратегического планирования, повторю, требуют неукоснительного исполнения. Надо посмотреть, как они исполняются.

А, тут все-таки оставался простор для ремарок господина Путина. Ведь до сих пор, например, по информации “Ъ”, участники совещания по развитию ТЭКа, которое состоялось накануне во Владивостоке, под впечатлением от одной такой ремарки господина Путина, обращенной к министру, соответственно, энергетики Сергею Цивилеву по поводу развития энергетики внутри страны в то время, как речь вообще-то шла о строительстве АЭС, которое «Росатом» развернул за рубежом. Ничего такого вроде и не было сказано, просто вдруг прозвучало: «А у нас-то внутри страны энергетику будем развивать?» — и хватило этого.

— Задачи надо ставить! — доказывал мне Дмитрий Баканов.— Задачи! Будет что тогда реализовывать. А то мы ставим задачу и дальше продавать те двигатели для космических аппаратов, которые уже делаем, а это не задача!

Вот он, видимо, и будет ставить задачи.

— На что хотел бы обратить ваше особое внимание,— произнес между тем российский президент.— Первое. Прошу сегодня доложить о перспективах применения двигателя ПД-8 помимо самолета «Сухой Суперджет» и на других летательных аппаратах. Второе. Необходимо оперативно завершить разработку и начинать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. У него принципиально новые возможности по мощности, тяге. При этом он эффективный и экономичный. Реализация этого проекта позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения. Третье. Россия была и остается одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. И важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей. Причем мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь.

Совещание закончилось уже в ночи, и президент России через два часа вернулся наконец в Москву, где и закончилось это турне, к большому облегчению для всех его участников.

Андрей Колесников