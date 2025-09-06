Щи да каша — пища наша

В стандарт русской кухни войдут около 250 блюд, об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Таким образом власти намерены продвигать национальную кухню. Перечень составляет профильная группа при министерстве. В нее вошли историки русской кухни, представители ресторанного бизнеса и отраслевых ассоциаций.

По словам одного из участников рабочей группы и генерального директор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаила Гончарова, в список войдут как традиционные блюда, например, блины, пельмени, щи, чиненые гусь и утка, так и устаревшие — рубец и визига: «Это делается прежде всего с целью сделать стандарт по системе международной сертификации ISO, он существует во Франции, Италии и Корее.

Он дает перспективу и возможность предпринимателям присмотреться поближе к блюдам, которые являются традиционными для русской кухни, и развивать бизнес. Речь идет о популяризации, а не о регламентации. Регламентация нужна в исключительных случаях, например, вы сварили суп овощной и назвали его борщом, при этом там нет свеклы, конечно, его борщом назвать нельзя. В таком виде описание блюд и будет в стандарте.

Разработка стандарта оценочно займет от шести до восьми месяцев. Начинают с самых известных и классических блюд, таких как пельмени, блины, пироги, и чуть более сложных, допустим, холодец или студень. Есть блюдо, а есть уникальный продукт, который по оригинальному рецепту делался традиционно в русской кухне. Речь идет и о блюдах, которые либо сейчас актуальны, либо были известны и популярны, например, 100 или даже 200 лет назад, но по каким-то причинам были забыты».

Для формирования стандарта рабочая группа рассматривает вопросы истории национальной кухни, ее видов, места происхождения продуктов. Обсуждаются также термины и правильные названия блюд. Более 99% предприятий питания в России заявлены как кухни других государств, заверяют в Минпромторге. Один из участников рабочей группы, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, считает это основной причиной для создания стандарта: «Международный опыт показывает, что есть популярные кухни типа итальянской. Ты приходишь и спрашиваешь: "У вас шеф-повар итальянец?" Отвечают: "Нет". Мало кто работал с итальянцами, продукты не итальянские, а рецепты берут из интернета. Это введение в заблуждение.

Такая же история связана и с русской кухней. Во-первых, у нас сегодня развивается большое количество различных региональных и национальных кухонь народов России, а русской никто не занимается. В свое время правительство Таиланда сделало некий стандарт, открыли 5 тыс. ресторанов по всему миру и привлекли внимание людей к этой стране через кухню и создали этим большой туристический поток, который приносит деньги и является большой частью экономики. У нас тоже вызывают интерес государства, из которых приезжают туристы, больше 50% людей всегда спрашивают, где можно попробовать какие-то местные традиции гостеприимства, стола. Поэтому было принято решение сделать такую историю».

Первые результаты по разработке стандарта планируется представить на Всероссийском фестивале русской кухни, который Минпромторг предложил провести региональным властям в День народного единства 4 ноября. Как ожидается, на нем представят около 40 блюд из перечня.

