Израиль нанес удар по многоэтажному зданию в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по многоэтажному зданию в городе Газа. Об этом сообщила пресс-служба армии.

В публикации говорится, что участники радикального движения «Хамас» установили в здании оборудование для сбора разведданных и разместили посты для наблюдения за размещением войск ЦАХАЛ в этом районе. Кроме того, члены группировки заложили рядом со строением множество взрывных устройств для нанесения ударов по армии Израиля.

Перед ударом по зданию Израиль заранее призвал жителей Газы эвакуироваться, отметили в пресс-службе. Кроме того, удар был нанесен точечно с использованием наблюдения с воздуха и других разведданных.