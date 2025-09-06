Мурашко рассказал о расширении доступности диспансеризации для инвалидов

В России введена новая мера, призванная упростить прохождение диспансеризации для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Граждане, которым нужна постоянная посторонняя помощь, могут пройти краткосрочную госпитализацию сроком до трех дней для полного диагностического обследования. По словам господина Мурашко, это особенно поможет маломобильным гражданам, проживающим в сельской местности и отдаленных районах, а также тем, у кого возникают трудности с транспортировкой в медицинские учреждения.

Ранее диспансеризация для этой категории проходила преимущественно в амбулаторных условиях. Теперь же благодаря изменениям в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи пациенты смогут проходить ее в стационарных условиях.

«При выявлении в ходе диспансеризации заболеваний и состояний, требующих специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, такая помощь будет оказана непосредственно в больнице, или пациенты получат направление на необходимое лечение»,— уточнил министр (цитата по ТАСС). Все расходы на диспансеризацию в стационарах для инвалидов будут покрываться за счет средств обязательного медицинского страхования.