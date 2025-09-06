Стоимость грузоперевозок по маршруту Петербург — Москва выросла на 12,99% за год

В августе 2025 года тариф на автомобильные грузоперевозки между Санкт-Петербургом увеличился на 12,99% к тому же месяцу 2024 года и достиг 83,5 рублей за км. Такими данными поделилась с «Ъ-СПб» логистическая платформа «Монополия».

В среднем цена автомобильных перевозок по стране составила 70 рублей за км — на 2,91% больше, чем в августе 2024 года. Индекс ставок, рассчитанный специалистами компании, увеличился до 1920,4 пункта, превысив прошлогодний показатель на 2,95% и уровень июля 2025 года 2,4%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Волго-Балтийском бассейне перевезли более 7,1 млн тонн грузов за полгода.

Артемий Чулков