В Волго-Балтийском бассейне перевезено более 7,1 млн тонн грузов за полгода

По итогам первой половины текущего года в пределах Волго-Балтийского бассейна было перевезено в общей сложности 7,1 млн тонн грузов. Этот показатель на 11,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлот).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

За январь-июнь наблюдается стабильный рост грузоперевозок строительных грузов и металла — на 10% и 86% соответственно, уточняется в сообщении агентства.

Всего с начала навигации этого года в Волго-Балтийском бассейне было совершено более 10 тыс. рейсов (в 2024 году их было 9637).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что к 2030 году порты Балтики могут увеличить прирост по перевалке экспортных грузов до 25-30 млн тонн.

Андрей Цедрик