Два мирных жителя погибли при атаках ВСУ в Белгородской области

В результате налета беспилотников ВСУ в Белгородской области погибли двое мирных жителей, ещё один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Первая трагедия произошла в районе хутора Масычево Грайворонского округа. Там удар дрона-камикадзе пришелся по автомобилю «ГАЗель», в результате чего погиб водитель. Взрыв вызвал пожар, который быстро потушили бойцы самообороны. Второй случай зафиксирован в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, где мужчина был госпитализирован после детонации украинского дрона. Несмотря на усилия врачей и оперативную помощь, пострадавший скончался от полученных ранений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Третий пострадавший получил серьезные травмы при атаке FPV-дрона на автомобиль в Валуйском округе возле села Борки. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой и проникающим ранением брюшной полости. Состояние оценивается как тяжелое.