Дальневосточная таможня не подтвердила задержание французского велосипедиста

Информация о том, что таможенники во Владивостоке задержали гражданина Франции на российско-китайской границе, не соответствует действительности. Об этом сказали «Ъ» в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления. В МВД и СКР пока никак не комментировали информацию.

Фото: @sofianeshl

Газета Le Monde накануне сообщила, что во Владивостоке 2 сентября был задержан французский велопутешественник Софиан Сехили. В экстренных службах Приморья подтвердили ТАСС, что француза задержали по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Софиана Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. В июле он выехал из Лиссабона. Велосипедист проехал через Таджикистан, Монголию и Китай, он планировал завершить свое путешествие во Владивостоке.