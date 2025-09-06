Михалков указал на попытки «скороспелых» кинодеятелей спекулировать на теме СВО

Режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что «скороспелые» деятели кино пытаются спекулировать на теме СВО, чтобы заработать деньги или известность.

«Мы видим, как пытаются протащить достаточно слабые сценарии, но которые затрагивают эту сегодня животрепещущую тему»,— сказал режиссер на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

Он отметил, что истории бойцов СВО необходимо освещать с точки зрения документалистики и информационной политики. Однако в искусстве «правильная позиция» по этой теме может появиться лишь спустя время. Главное — чтобы объем истории в кино соответствовал происходящему, добавил Никита Михалков.