Песков: Россия считает врагами компании, которые спонсировали ВСУ

Иностранные компании, которые спонсировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), стали врагами для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

При этом, словам господина Пескова, «пускать» назад в страну надо всех. Но с брендами, которые при уходе с рынка выполнили все обязательства, Россия будет вести уважительный диалог. А с компаниями, которые бросили все социальные обязательства, РФ «будет разговаривать по-другому». Им будет дорого возвращаться назад, потому что придется оплатить все, что они «недоплатили», когда покидали российский рынок.

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия заинтересована в возвращении западных компаний, ведь экономике любой страны нужны новые технологии, компетенции и инвестиции. Он добавил, что сейчас предприниматели из других государств интересуются нишами, которые освободили ушедшие из страны западные бренды.