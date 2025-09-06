Песков об ушедших из России брендах: «свято место пусто не бывает»

Западные компании, покинувшие российский рынок после начала спецоперации на Украине, пока не возвращаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, их места еще могут занять другие компании.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Господин Песков отметил, что «свято место пусто не бывает». По его словам, освобожденные от западных игроков ниши уже вызывают серьезный интерес у бизнесов других стран, которые стремятся занять появившиеся возможности. «Бизнес из других стран проявляет большой интерес, особенно к тем нишам, которые освободились после ухода больших западных компаний»,— добавил он в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума.

Ранее президент Владимир Путин говорил о том, что многие европейские компании ушли из России по политическим причинам и с убытками, но при этом выразил уверенность, что часть из них может вернуться. Однако господин Песков сделал акцент на том, что пока преждевременно говорить о возвращении западного бизнеса, а также обозначил, что Россия заинтересована в привлечении новых технологий, компетенций и инвестиций — факторов, необходимых для развития экономики.