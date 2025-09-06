«ИПОПАТ»: двойные списания при оплате проезда в автобусе невозможны

Двойные списания за проезд в автобусах на маршрутах в Ижевске невозможны, рассказали в АО «ИПОПАТ». Ранее горожане пожаловались на повторные взимания платы из-за задержек платежей во время ограничений мобильного интернета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Перевозчик указывает, что каждой транзакции присваивается уникальный код, который сохраняется в памяти терминала. После этого данные передаются на сервер банка. Если система обнаруживает совпадения по коду, то платеж исключается.

Двойное списание может произойти, добавили в «ИПОПАТ», только если пассажир несколько раз приложил карту к терминалу во время поездки. «В этом случае можно написать заявление на возврат»,— говорится в сообщении. Проверить историю поездок, оплаченных банковской картой, можно в «Личном кабинете пассажира».

Напомним, средства за оплату поездок в автобусах списываются с задержкой до пары дней из-за ограничений мобильного интернета. Автоматизированный обмен данными между терминалами и серверами ограничен из-за отсутствия стабильной сети.