Оплата проезда в автобусах Ижевска происходит с задержкой из-за ограничений сети

Средства за оплату поездок в общественном транспорте Ижевска списываются с задержкой до пары дней из-за ограничений мобильного интернета, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ». Автоматизированный обмен данными между терминалами и серверами ограничен из-за отсутствия стабильной сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Centre digital & media Фото: Centre digital & media

Деньги при этом списываются со счета не сразу, происходит оплата нескольких поездок одновременно. Пассажиры могут оплатить проезд наличными, банковской и транспортной картами вне зависимости от наличия сотовой связи.