Теплый сектор циклона принесет в Петербург небольшие дожди 5 сентября

Теплый сектор циклона, приближающийся к западным границам Скандинавии, окажет влияние на метеорологические условия в Петербурге 5 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам господина Леуса, в такой ситуации ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура останется выше климатической нормы и достигнет 21-23 градусов.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы. В субботу, 6 сентября, станет еще теплее — днем обещают до 25 градусов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что главный синоптик Петербурга Александр Колесов пообещал «очень приличную» в первые недели осени.

Андрей Маркелов