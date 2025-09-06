Туристы подключаются к оплате

Владимир Путин допустил объединение платежных систем России и Китая. Изменения могут быть введены для упрощения туристических поездок. “Ъ FM” выяснил, с какими трудностями путешественники встречаются сейчас.

С 2022 года расплачиваться российскими картами систем Visa и Mastercard за рубежом невозможно. На территории Китая уже работает Union Pay. Ее карты выпускают в России, в частности, Россельхозбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Однако платежи по QR-кодам в КНР вытесняют расчеты по картам. Туристка Юлия планировала пользоваться Union Pay, но ей пришлось искать другие способы оплаты: «Я пользовалась старым дедовским методом и платила везде наличными. Изначально я планировала использовать UnionPay, но, как оказалось, он не очень распространен в Китае, просто нет автоматов, где ты можешь снять наличные, а у продавцов нет специальных автоматов для оплаты. Такой способ оказался невозможным».

Карты зарубежных банков в Китае принимают без ограничений, но стабильно платежные системы Visa и Mastercard работают только в крупных городах. WeChat Pay — самый массовый способ расчета в КНР. Сервис требует регистрацию через загранпаспорт и к нему невозможно привязать российскую карту, пополнение возможно только через посредников или специальные сервисы. В 2018 году WeChat Pay выходил на российский рынок, но популярным так и не стал.

В поездке россиянка Алиса пыталась его установить, однако пользовалась казахстанской картой: «У нас есть казахская и белорусская карточки. Мы платили казахской, но там была проблема, что деньги переводятся со счета на счет довольно долго, это было неприятно. Помню, мы зашли в какой-то магазин косметики, и продавщица хотела нам продать нужные продукты по WeChat, потому что там была скидка, но, к сожалению, у меня WeChat потерялся на другом телефоне.

На этом я скачала при ней же, пыталась восстановить аккаунт, но у WeChat есть прикол: чтобы создать аккаунт, нужно, чтобы китаец подтвердил его, очень много кутерьмы, чтобы этот аккаунт авторизировался. Даже с их публичным Wi-Fi это не получилось, хотя все платят WeChat. Платили также наличкой. Наличные снимали и в банках рядом с магазинами и заранее в Москве. Насколько я помню, наличные принимали везде».

Одна из основных систем бесконтактной оплаты в Китае — Alipay. Для регистрации необходимо ввести почту или номер телефона, российский тоже подходит. Нужно пройти верификацию, для которой потребуются данные загранпаспорта. Но для пополнения счета в Alipay российская карта не принимается, и пользователям приходится искать другие способы, объясняет выпускник китайского университета Никита: «В Китае действительно специфически устроена система оплаты всего. Аккаунты на Alipay принимают примерно все, любые рынки, магазины, большие торговые центры, мужик, который сам стрижет кого-то, у дерева поставив зеркало, тоже принимает деньги на Alipay.

Alipay пополняется через банковскую карту, еще можно пополнить через каких-то людей, главное — не нарваться на мошенников.

Существуют разные чаты для обмена денег. Вроде в "Сбере" есть функция пополнения Alipay с рублевого счет, но с комиссией. Я один раз попробовал, у меня в июне не прошел платеж. На самом деле с наличкой все не так плохо, просто у людей может не быть сдачи, потому что наличка не в ходу».

Наличные в Китае используют редко, еще в 2023 году доля их применения составила около 4%. Если у продавца не будет сдачи, он может отказаться принимать такую оплату. Однако глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров отмечает, что в туристических районах расчет наличными доступен: «В Китае платежная инфраструктура сильно закрыта, в основном ориентирована на использование тех самых Alipay с применением QR-кода. Нерезиденту в Китае достаточно сложно устраиваться.

Если есть сильное желание, нужно как-то взаимодействовать с местными, им деньги переводить, от их имени этим пользоваться. Насколько это хорошо — большой вопрос. Но с точки зрения Гражданского кодекса, наверное, законно. А с точки зрения наших новаций по борьбе с дроперством может оказаться незаконным. Насколько я понял, в туристических районах наличка работает. Здесь сложно придумать какие-то кейсы безналичного мошенничества».

Ограничений по ввозу наличных в Китае нет, но сумму от $5 тыс. или 20 тысяч юаней нужно декларировать. Также можно обменять рубли на юани, конвертируют их в основном в больших городах.

Дарья Мурыгина