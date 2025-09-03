Минуту молчания в память о жертвах Беслана объявят в Петербурге под удары колокола

Губернатор Петербурга Александр Беглов почтил память жертв трагедии в Беслане, случившейся 21 год назад, сообщает пресс-служба Смольного 3 сентября. От рук террористов погибли 334 человека, среди них 186 детей.

Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

«Мы вспоминаем сегодня всех, чья жизнь оборвалась в результате бесчеловечного теракта – детей, мирных граждан, всех, кто спасал людей и погиб при исполнении служебного долга»,— говорится в сообщении.

По словам господина Беглова, Петербург был одним из первых. кто протянул руку помощи пострадавшим и родным погибших в Беслане. В связи с трагической датой в храме Успения Пресвятой Богородицы на Малой Охте отслужат литию.

В Малоохтинском парке, где установлен памятник «Детям Беслана», пройдет памятная акция, в которой примут участие школьники и студенты колледжей, представители Республики Северная Осетия в СЗФО, общественных организаций. Под удары колокола объявят минуту молчания.

В БКЗ «Октябрьский» в этот день пройдет концерт «Будем жить», а участники Российского движения школьников передадут в музей школы №1 в Беслане фигурку ангела-хранителя.

Андрей Маркелов