Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о водоснабжении в Кушве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о ненадлежащем водоснабжении в Кушве (Свердловская область). По данным Информационного центра СКР, жительница региона обратилась в приемную господина Бастрыкина во «ВКонтакте», указав на нарушение прав горожан.

Несколько лет назад для улучшения водоснабжения были выделены средства на строительство системы водозабора и очистки. Однако вода, поступающая в дома, непригодна для питья: она имеет неестественный цвет и осадок. Жители вынуждены покупать бутилированную воду. Многочисленные обращения в различные инстанции, по ее словам, не помогли.

Следственный комитет по Свердловской области ведет расследование. Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления Богдана Францишко предоставить доклад о ходе и результатах работы. Исполнение поручения взято на контроль центральным аппаратом ведомства.