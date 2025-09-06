МВД: в России на треть выросло число преступлений, связанных с дачей взяток

За семь месяцев 2025 года число зарегистрированных преступлений, связанных с дачей взяток чиновникам, выросло почти на 30%, с получением взяток — на 14%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, с января по июль выявлено почти 18,5 тыс. преступлений, связанных со взяточничеством. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. Из них более 6 тыс. — получение взятки (рост на 14%), около 6 тыс. (рост на 29,2%) — дача взятки, свыше 2,3 тыс. (рост на 33%) — посредничество во взяточничестве.

В общей сложности за первые семь месяцев в стране зарегистрировано почти 30,3 тыс. преступлений коррупционной направленности. Это почти на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.