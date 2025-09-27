Сегодня исполняется 68 лет продюсеру Александру Митрошенкову:

Фото: из личного архива Александр Митрошенков

Его поздравляет народный артист России Юрий Антонов:

— Дорогой Саша! Немногие задумываются, почему в компании друзей или за семейным столом одни песни хочется петь, а другие — нет. Иногда хиты, которые напевали целые поколения, в какой-то момент исчезают, растворяются, будто их и не было. Во многом это связано с тем, что в средствах массовой информации, в том числе и на телевидении, музыкальные редакторы отфильтровывают все, что якобы не модно. Происходит выхолащивание музыки, которая идет от сердца, от души. И я очень рад, что ты в числе тех, кто старается в своих передачах показать искренность и глубокие переживания, присущие многим живущим в России людям. Потому что нельзя представить русского человека без песни, которая берет за душу. То, что ты делаешь, похоже на порыв свежего воздуха: становится легче дышать. Ты удивишься, но я с большим удовольствием смотрю твои передачи. И это тоже дает мне стимул для творчества. Оставайся таким. С днем рождения!

28 сентября исполняется 45 лет губернатору Оренбургской области Евгению Солнцеву

Фото: пресс-служба губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев

Его поздравляет Герой России, летчик-космонавт, депутат Государственной думы РФ Александр Самокутяев:

— Уважаемый Евгений Александрович, поздравляю с юбилеем! Ваш трудовой путь достоин уважения. На всех занимаемых постах ваша деятельность отличалась эффективностью. Вы пользуетесь уважением коллег и представителей общественности. Уверен, так будет и в Оренбуржье. Сегодня Вы — глава региона. Вас поддержали большинство жителей Оренбургской области. Ваш регион по-своему близок каждому космонавту. Неспроста его называют «крылатым». Степной край подарил крылья многим легендам отечественной космонавтики: Юрию Романенко, Валентину Лебедеву, Геннадию Манакову и, конечно, первому в мире космонавту Юрию Гагарину. Уверен, под вашим руководством Оренбургская земля продолжит дарить миру талантливых и смелых людей, готовых покорять новые высоты! Желаю удачи, здоровья и благополучия!

28 сентября исполняется 61 год владельцу, председателю правления инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Олег Бойко

Его поздравляет председатель совета директоров группы компаний ЕСН, владелец медиахолдинга РБК Григорий Березкин:

— Дорогой Олег, я очень рад поздравить тебя с Днем Рождения! Ты — человек, который не просто живет, а с полной самоотдачей наслаждается каждым моментом, превращая любой день в захватывающее приключение. Твоя любовь к жизни, этот неутомимый огонь в глазах, вдохновляет каждого, кому посчастливилось знать тебя. Марк Твен говорил: «Через двадцать лет вы будете больше разочарованы теми вещами, которые вы не делали, чем теми, которые вы делали». Олег, я уверен, что и через 20, и, бог даст, через много-много лет ни ты, ни мы — твои друзья — не будем ничем разочарованы! Просто потому, что ты не предоставишь никому такого шанса! Мы будем продолжать, как и всегда, искренне восхищаться тобой, твоей кипучей энергией, искрометным юмором и обжигающей страстью к жизни!

