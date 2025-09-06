Приставы запустили арест имущества владельцев брендов «Кириешки» и «Яшкино»

Приставы арестовывают имущество Николая и Дениса Штенгеловых и принадлежащего им АО «Кондитерус Ком» (владеет брендами «Кириешки» и «Яшкино»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы.

По данным агентства, 28 августа приставы возбудили исполнительное производство о наложении ареста на имущество АО. Решение принято по исполнительному листу от 25 августа, выданному Тверским судом Москвы.

Кроме того, 1 сентября было возбуждено исполнительное производство об аресте имущества господ Штенгеловых. В тот же день Тверской суд выдал 271 исполнительный лист, которые передали взыскателю.

«РИА Новости» пишет, что АО «Кондитерус Ком» зарегистрировали в марте 2004 года в Томске. Основная деятельность компании — «вложения в ценные бумаги».

Как выяснил «Ъ», Генпрокуратура направила в Тверской районный суд Москвы иск с требованием признать экстремистами владельцев холдинга КДВ — отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых. Также ведомство требует обратить активы КДВ в доход государства. По версии прокуратуры, их используют для финансирования ВСУ. Капитализация КДВ оценивается в 497 млрд руб., ее ежегодный доход составляет 756 млрд руб. Холдинг является монополистом легких закусок и кондитерских изделий на российском рынке.

