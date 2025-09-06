За ночь силы ПВО сбили 34 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 23:00 мск 5 сентябр до 7:00 мск 6 сентября силы ПВО уничтожили 34 беспилотника.

По данным ведомства, 14 БПЛА сбиты над акваторией Черного моря, восемь — над Смоленской областью, пять – над Брянской, по три — над Белгородской областью и Краснодарским краем, еще один — над Калужской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в одном из районов региона загорелась трава. Незначительно повреждена кровля соцучреждения.