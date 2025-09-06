Представитель МИД Мария Захарова сказала, что отношение западных стран к культуре как к мягкой силе — их ахиллесова пята. По ее словам, России для сохранения культуры и традиций нужно двигаться «сложным путем».

«Нам надо идти сложным путем. Простой путь, если мы будем рассматривать культуру как силу, инструмент влияния, точечные акции и так далее, — это путь в никуда»,— сказала Мария Захарова на ВЭФ (цитата по ТАСС).

Как добавила представитель МИД, США сами делегировали себе право считаться номер один в сфере массовой культуры, а многие другие страны разделили эту позицию.