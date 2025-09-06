Кобяков: геополитическая игра Запада близка к завершению

Советник президента России Антон Кобяков сказал, что геополитическая игра, которую ведут западные страны, выходит в решающую стадию.

«Большая геополитическая игра, которую затеял Запад, входит в решающую фазу. Однако часть Запада, а конкретно Европа, можно уже смело сказать, от этой затеи проиграла»,— сказал господин Кобяков на пресс-конференции в рамках ВЭФ (цитата по ТАСС).

По словам советника, западные страны лишились самостоятельности в сфере финансов, энергетики, технологий и политического выбора. Он также назвал Дальний Восток и Юго-Восточную Азию главными надеждами мировой экономики.