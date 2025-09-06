Песков: сделка по «Силе Сибири-2» не имеет политического окраса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что соглашение между «Газпромом» и китайской CNPC стало коммерческой сделкой, а не политической.

«Это коммерческая сделка, это не политическая сделка, а именно коммерческая. Коммерческая сделка может быть только взаимовыгодная»,— сказал Дмитрий Песков на полях ВЭФ (цитата по «РИА Новости»).

2 сентября «Газпром» и CNPC подписали меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» и транзитного газопровода через Монголию «Союз Восток». Протяженность «Силы Сибири-2» составит 950 км, а мощность в 1,3 раза превысит показатели «Силы Сибири-1».

