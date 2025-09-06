ЕК приветствовала слова Путина о вступлении Украины в ЕС

Пресс-секретарь Еврокомиссии Лаура Пиньо сообщила, что ЕС приветствует заявление президента России Владимира Путина об отсутствии возражений по поводу вступления Украины в объединение.

«Очень приятно, что президент Путин видит место Украины в Европейском союзе»,— сказала Лаура Пиньо (цитата по Euractiv). Она добавила, что Украина также имеет право на самостоятельное решение вопроса о размещении иностранных войск на своей территории.

2 сентября Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе. При этом, добавил он, членство Украины в НАТО – другой вопрос, поскольку «речь идет об обеспечении безопасности».