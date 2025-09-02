Путин: Россия никогда не возражала против членства Украины в ЕС

Президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не возражала против членства Украины в Евросоюзе. Однако, по его словам, российская сторона считает неприемлимым вступление Украины в НАТО.

«Что касается НАТО, это другой вопрос. Здесь речь идет об обеспечении безопасности Российской Федерации, причем не только сегодня, не в среднесрочной, а в долгосрочной перспективе. Наши позиции здесь известны, мы считаем это для себя неприемлемым»,— сказал Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Робертом Фицо.

Российский президент отметил, что Украина должна сама решать, как обеспечивать свою безопасность. При этом, подчеркнул Владимир Путин, это не должно осуществляться в ущерб безопасности других стран, в том числе России. «Здесь есть варианты обеспечения безопасности Украины в случае завершения конфликта, это тоже было предметом нашего обсуждения в Анкоридже»,— сказал он.

Лусине Баласян