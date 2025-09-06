Песков: Путин проведет прямую линию до конца года

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ежегодные прямая линия и большая пресс-конференция пройдут до конца года. Последняя прямая линия прошла 19 декабря 2024 года.

«Да, до конца года тоже будем проводить обязательно»,— ответил господин Песков журналистам на полях ВЭФ (цитата по ТАСС).

О возможных датах проведения послания президента Федеральному Собранию Дмитрий Песков не сказал. В предыдущий раз Владимир Путин оглашал послание 29 февраля 2024 года. В ноябре 2024-го господин Песков говорил, что президент выступит в конце зимы или весной. В июле он уточнил, что господин Путин считает целесообразным «сделать это позднее».