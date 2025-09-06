Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым лидером

Президент США Дональд Трамп назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко уважаемым и сильным лидером.

Как напомнил господин Трамп, в июне президент Белоруссии помиловал 14 заключенных. В их числе был белорусский оппозиционер Сергей Тихановский. «Это был очень хороший жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком. Сильным, сильным человеком, сильным лидером»,— сказал Дональд Трамп (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

Как добавил президент США, Вашингтон и Минск продолжают переговоры об освобождении белорусских заключенных. По его словам, некоторых из них могут освободить из-под стражи «в скором времени».