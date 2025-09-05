Новый наставник «Локомотива» Боб Хартли оценил первый матч сезона

Новый главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли оценил игру своих подопечных в матче открытия 18-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с челябинским «Трактором». Напомним, что «железнодорожники» завоевали первый трофей нового сезона со счетом 2:1, победителя выявила серия буллитов.

«С самого начала команды показали, что они сражались в финале. Сегодня без раскачки хорошая игра была. Оба вратаря сыграли очень хорошо. Я рад, что наши болельщики ушли домой счастливые после победы»,— сказал Боб Хартли.

В матче открытия «Локомотив» семь раз играл в большинстве, но ни один шанс не был реализован. Как объяснил новый наставник, несколько раз вратарь «Трактора» выручил свою команду, а в остальном — еще не все процессы настроены.

«Естественно, не все получалось. Меньшинство хорошо отыграло. Было несколько хороших моментов в большинстве, но не получилось забить. Хоккей — это игра ошибок, некоторые из них оказываются критическими в каких-то моментах. Только начало сезона, и будем работать над всеми аспектами игры»,— прокомментировал наставник «Локомотива».

В ходе своей пресс-конференции наставник «Трактора» Бенуа Гру, канадский специалист, сказал, что Боб Хартли был для него примером. Наставник «Локомотива» рассказал, что уважает Гру.

«Он победитель и отличный тренер. Но как только мы встаем на скамейку, мы соперники»,— сказал Хартли.

Следующая игра пройдет 9 сентября в Ярославле. «Локомотив» встретится с «Северсталью», которой дважды уступил в предсезонке.

Алла Чижова