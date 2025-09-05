Ярославский «Локомотив» завоевал Кубок Открытия нового сезона КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» и завоевал Кубок Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, прошедшая в Ярославле, завершилась со счетом 2:1, все решила серия послематчевых буллитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Первый период прошел без забитых голов, но со множеством удалений: на счету «Локомотива» три штрафа, «Трактора» — четыре.

Во втором периоде ярославцы не только почти не ошибались, но и забили — отличился Егор Сурин. Нападающий стал автором первой в матче и сезоне шайбы. Преимущество «Локомотива» во втором периоде выразилось не только в счете на табло, но и в статистике: 15:2 по броскам в створ.

На 13-й минуте третьего игрового отрезка челябинцы сравняли счет, реализовав большинство, — забил Пьеррик Дюбе. Овертайм победителя не выявил, поэтому все решила серия буллитов, а ее исход — резкий бросок нападающего «Локомотива» Максима Березкина.

Следующая игра пройдет 9 сентября в Ярославле. «Локомотив» встретится со «Северсталью», которой дважды уступил в предсезонке.