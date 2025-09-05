Путин назвал двигателестроение важным показателем суверенитета России

Президент России Владимир Путин заявил, что состояние двигателестроения определяет технологическое развитие и суверенитет страны. По его словам, оно важно как для гражданской отрасли, так и для оборонной.

«Хотел бы посмотреть, как идет выполнение ключевых программ по разработке и производству двигателей — как я уже отметил, стратегической, по сути, отрасли, имеющей как гражданское, так и оборонное значение»,— сказал господин Путин в начале совещания по вопросам двигателестроения (цитата по сайту Кремля). Он отметил, что продукты отрасли используются в пассажирской, транспортной, боевой авиации, в проектах по освоению космоса, для развития топливно-энергетического комплекса и других сфер.

Президент проводит совещание в Самаре, куда он прибыл с рабочим визитом. Ранее Владимир Путин посетил завод «ОДК — Кузнецов». Предприятие специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей.