Путин: Россия смогла разработать двигатели для ТЭК в условиях санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия смогла в короткие сроки создать инновационные турбины, которые применяются в сфере энергетики. Глава государства отметил, что они будут использоваться в проектах газификации по новым экспортным маршрутам.

«В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России, по новым экспортным маршрутам, включая проект "Сила Сибири-2", это крайне важная тема»,— сказал господин Путин на совещании по вопросам двигателестроения (цитата по сайту Кремля).

Владимир Путин также отметил новую разработку — газотурбинный двигатель большой мощности ГТД-110М. По его словам, двигатель по своим характеристикам «превосходит зарубежные аналоги».

Президент проводит совещание в Самаре, куда он прибыл с рабочим визитом. До этого Владимир Путин посетил завод «ОДК — Кузнецов». Предприятие специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей.