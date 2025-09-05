Путин: Россия должна выйти на мировой рынок по производству ракетных двигателей

Россия должна развивать отечественную школу авиационного и ракетного двигателестроения, заявил президент Владимир Путин. При этом, уточнил глава государства, России также следует не только закрывать потребности по производству двигателей внутри страны, но и выходить на мировые рынки.

«Как и в советское время, так сегодня, Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей»,— добавил господин Путин на совещании по развитию двигателестроения.

Президент проводит совещание в Самаре, куда он прибыл с рабочим визитом. Ранее Владимир Путин посетил завод «ОДК — Кузнецов». Предприятие специализируется на производстве газотурбинных и ракетных двигателей.