Польша посоветовала Украине оставаться в границах, «которые она может защитить»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский считает, что Украина должна оставаться в тех границах, «которые способна защитить». Ранее польское правительство настаивало на том, что Украина должна вернуть границы 1991 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я не хочу подсказывать Украине, что она должна сделать, но в тоже время я считаю, что Украина должна остаться в границах, которые может защитить и иметь свободу интеграции с Западом»,— сказал господин Сикорский в эфире польского телевидения (цитата по «РИА Новости»).

20 августа министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что страна готова предоставить инфраструктуру и логистику для военнослужащих европейских союзников, которые направят свои силы на Украину. При этом польские военные, по его словам, на украинской территории присутствовать не будут.