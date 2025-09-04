Президентские посещения

31 августа исполнилось 25 лет со дня первого визита Президента РФ Владимира Путина в Самарскую область. Ранее «Ъ-Волга» опубликовал архивные фото исторического визита, а теперь расскажет, чем занимался Владимир Путин в ходе последующих визитов в регион.

31 августа — 1 сентября 2000 года президент провел встречу с руководством ПФО, посетил 1 сентября школьную линейку в одной из школ Шигонского района Самарской области. Обсудил перспективы развития региoна с губернатором Самарской области Константином Титовым. Глава государства ознакомился с работой сборочного конвейера автозавода в Тольятти и лично испытал на треке «Ладу Калину», отметив хорошее соотношение цены и качества. В Самару президент не приехал.

17-18 мая 2007 года, санаторий «Волжский утес», саммит «Россия-ЕС». Президент Владимир Путин, канцлер председательствующей в Евросоюзе Германии Ангела Меркель и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу обсудили отношения России и Европы.

Несмотря на плотный график, 18 мая президент провел рабочую встречу с губернатором Константином Титовым и побывал на АвтоВАЗе. С главой области обсудил производство самолета Ан-140, строительство третьей очереди онкоцентра, самарские дороги, жилищное строительство и медицину. Столицу региoна президент не посетил.

21 июля 2014 года состоялся третий визит Владимира Путина в Самарскую область. Глава государства посетил РКЦ «Прогрeсс», ознакомился с планами по выпуску новых ракет-носителей.

Президент провел совещание по социально-экономическому развитию региона с участием руководителей областных предприятий. Также Владимир Путин посетил место строительства стадиoна к ЧМ-2018 в Самаре.

7 марта 2018 года в Самаре Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив и встретился с женщинами-предпринимателями из разных субъектов РФ, а также посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат.

28 января 2025 года Владимир Путин приехал в Тольятти, где обсудил вопросы развития беспилотной авиации и автомобильной промышленности.

В рамках встречи глава государства посетил производство БПЛА и АвтоВАЗ, где ознакомился с Лада «Искра».

Евгений Чернов