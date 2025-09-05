Подозреваемых в торговле спайсом и альфа-ПВП задержали под Гатчиной

Полиция задержала двух жителей поселка Суйда под Гатчиной в возрасте 41 и 43 лет, которые подозреваются в торговле синтетическими каннабиоидами и психостимуляторами, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Одного из мужчин поймали при попытке сбыть 10 прозрачных полимерных пакетов с граммовыми дозами спайса и флакона с альфа-ПВП. Следом полицейские наведались в частный дом второго задержанного, где также нашли немало интересного.

В доме хранились 34 пакета с синтетическими каннабиоидами массой около 15 кг. Все находки были направлены на экспертизу. По факту случившегося возбудили два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ.

Андрей Маркелов