Два мирных жителя погибли при атаке дрона в Херсонской области

ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Раденск — Алешки в Херсонской области. Находящиеся внутри мужчина и женщина погибли. Об этом сообщил глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

Как уточнил господин Хоменко в Telegram-канале, большую часть населения в Алешках составляют пожилые люди и инвалиды, которые не смогли эвакуироваться из города. Именно их, по словам главы округа, ВСУ выбирают «мишенью».

Руслан Хоменко добавил, что за прошедший день Алешки подверглись 28 атакам БПЛА, а также 63 прилетам ствольной и минометной артиллерии. Сегодня утром Алешкинский округ был обесточен.