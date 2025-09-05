Дальневосточные школы претендуют на уникальность

Минпросвещения на полях ВЭФ заявило, что одной из основных задач готовящейся федеральной стратегии развития образования является его доступность и одинаковое качество на всей территории страны. Для этого ведомство готовит «программу действий» и разрабатывают систему оценки ее эффективности. Дальневосточные чиновники уверены, что школьному образованию в их регионах помогут лишь уникальные подходы и тиражировать здесь практики из остальной России неэффективно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

На Восточном экономическом форуме в ходе сессии «Разговор о важном» федеральные и региональные чиновники попытались ответить на вопрос, что такое качество школьного образования и как его повысить.

«Нет единого слова, которым можно было бы описать качество образования, но этому способствуют современно оборудованные учебные заведения, хорошо разработанные программы обучения, и самое главное — это педагог, который может увлечь ребенка и правильно и интересно преподнести эти программы»,— начал дискуссию замминистра просвещения Владимир Желонкин. Зафиксировать эти постулаты ведомство намерено в Единой стратегии развития качества образования. Разработка документа, по словам господина Желонкина, находится на завершающей стадии. К идеологическому документу, пояснил он, будет разработана «большая программа действий — того, как нам достичь тех или иных показателей, которые будут переведены в KPI».

Напомним, одна из главных целей Минпросвещения на сегодняшний день — сформировать единое образовательное пространство, в котором все учебные заведения действуют по одинаковым принципам и стандартам.

Для этого министерство уже с 1 сентября 2025 года ввело федеральные учебные планы и даже составило типовые расписания уроков на неделю. Помимо этого, по основным предметам разрабатывается единая линейка учебников.

«Когда мы говорим про общее образовательное пространство, мы понимаем, что одной из самых главных задач является сохранить то, что было очень ценно в советской системе,— доступность образования,— отметил Владимир Желонкин.— Возможность, живя как в поселке на Дальнем Востоке, так и в столичном городе, получить одинаково качественные знания, чтобы у всех школьников были равные возможности».

Выступавшая вслед за ним заместитель главы Минвостокразвития Эльвира Нургалиева заметила, что с «равными возможностями» для школьников на Дальнем Востоке пока наблюдаются проблемы.

По ее словам, именно качество и доступность образования в регионе являются одними из ключевых факторов миграции из региона. «Родители принимают решение уехать или остаться на Дальнем Востоке, когда их детям приходит время завершать обучение и поступать,— жаловалась она.— И часто ребята в старших классах уезжают улучшать свое образование и дальше поступать уже на другие территории». При этом улучшать уровень образования в регионе при помощи федеральных программ не получится, уверена замминистра.

Для улучшения качества образования на Дальнем Востоке нужно решить сразу несколько проблем, заметила Нургалиева. «Мы — 5% населения страны на 40% ее территории, поэтому мы рассредоточены,— говорила госпожа Нургалиева.— У нас миллион человек живет в местах с населением меньше 10 тыс. человек. И меньше чем за час они не могут доехать ни до какого центра, поэтому туда гораздо тяжелее привлечь учителей, чтобы укомплектовать весь штат школы. При обновлении школ нам удалось дотянуться до столичных городов, центров экономического развития, но в удаленных населенных пунктах мы финансово, физически не можем все обновить». Как следствие, на Дальнем Востоке количество незакрытых вакансий учителей вдвое больше, чем в среднем по России, и баллы ЕГЭ по абсолютному большинству предметов у выпускников хуже, чем средние по стране, добавила замминистра. «Нужно и здесь найти уникальное решение для Дальнего Востока, потому что мы не сможем растиражировать то, что работает для остальной России»,— заключила госпожа Нургалиева.

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Еврейской автономной области Евгений Гузман, впрочем, привел в пример в качестве уникальной практики довольно стандартную идею: «В первую очередь мы решили вернуть доверие учителей, мы проехали по всем районам и поняли, что нужна новая система оплаты труда». Так, с 2026 года, по словам господина Гузмана, в ЕАО будут самые лучшие условия оплаты труда на Дальнем Востоке и «практически по всей России».

«Мы взяли самый высокий уровень зарплат региона — он в Приморском крае,— увеличили его на 30% и добавили меры поддержки, как в Хабаровском крае»,— объяснил он методику возвращения доверия учителей.

Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что помимо высокого уровня оплаты труда столица Приморского края старается привлекать учителей еще и улучшением социального положения. «Педагогам из других регионов мы оплачиваем переезд и даем жилье арендное. В итоге за два года к нам приехали 80 учителей со всей страны, еще 700 трудоустроились из региона,— рассказал он.— При этом помимо зарплат нужно не забывать про личностный рост и развитие учителей, а это возможно только при активном участии Минпросвещения».

Полина Ячменникова