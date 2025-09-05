Петербурженка попыталась вывезти в Сербию три миллиона рублей в долларах и евро

Вылетающая в Сербию петербурженка попыталась провезти через Пулково 9700 долларов и 8500 евро, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления. В ходе устного опроса женщина заявила, что они с сыном на двоих перемещают около 1 млн рублей в иностранной валюте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Во время контроля она предъявила указанную выше сумму, однако при досмотре в сумке таможенники нашли еще две внушительные пачки пятитысячных купюр. Таким образом петербурженка попыталась скрыть более 2,1 млн рублей. Общая сумма незаконно вывозимых наличных превысила 37 тыс. долларов США или 2,9 млн рублей.

Нарушительница призналась, что накопила крупную сумму благодаря востребованной творческой профессии и желала потратить ее за границей на развлечения. Об обязанности письменно декларировать наличные денежные знаки, превышающие в эквиваленте 10 тыс. долларов США, женщина якобы не знала.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 200.1 УК РФ. Теперь петербурженке грозит штраф за контрабанду в размере от трехкратной до десятикратной суммы наличных либо ограничение свободы сроком до двух лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Московский районный суд арестовал двух двоюродных братьев Сергея Ландышка и Александра Иванова, которых обвиняют в контрабанде лосося почти на 7,6 млн рублей.

Андрей Маркелов