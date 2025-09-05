Захарова иронично ответила на слова еврокомиссара о запрете покупки ресурсов РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена о намерении Еврокомиссии (ЕК) навсегда запретить закупки российских энергоресурсов.

Ключевым стало желание господина Йоргенсена, чтобы «ни одна молекула» российских углеводородов не попала в Евросоюз. Эту фразу госпожа Захарова выделила жирным шрифтом. «Птиц перелетных будут отстреливать на границе? Они ведь могут не сдержаться, пролетая над Брюсселем»,— написала дипломат в Telegram-канале.

Ранее на неформальной встрече министров энергетики Евросоюза в Копенгагене Дан Йоргенсен подчеркнул, что цель ЕК — как можно скорее прекратить импорт российских энергоносителей. Дания, в частности, предложила обязать импортеров доказывать нероссийское происхождение поставляемого газа, уделяя особое внимание поставкам через «Турецкий поток».