В Свердловской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

В Свердловской области отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель руководителя уральского Роспотребнадзора Анжелика Пономарева на пресс-конференции ТАСС.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По ее словам, короновирус в настоящее время рассматривается как сезонное респираторное заболевание, и динамика распространения инфекции соответствует обычным сезонным колебаниям.

«Средненедельный рост — порядка 6%, в последние недели — 20%»,— отметила Анжелика Пономарева.

При этом, как подчеркнула госпожа Пономарева, цифры остаются невысокими и ниже уровня прошлого года. Текущий уровень заболеваемости укладывается в прогнозируемые рамки.

Полина Бабинцева

