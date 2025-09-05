В результате пожара в квартире в Приморском районе погиб человек

В трехкомнатной квартире на Комендантском проспекте, 36, корп. 2 произошел пожар на площади 6 кв. м. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17:54, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожар был ликвидирован спустя 50 минут, в 18:44. К тушению были привлечены две единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

В результате пожара погиб мужчина, еще одного жителя квартиры госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что крупный пожар произошел в Петроградском районе города. В трехэтажном жилом доме размером 30х10 м горели чердачные помещения на площади 20 кв. м.

Артемий Чулков