Пожар в бывшем доходном доме на Большой Пушкарской тушат по повышенному номеру

Крупный пожар произошел во второй половине дня 5 сентября в Петроградском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Большая Пушкарская улица, д. 30, поступил на пульт дежурного в 16:54, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве спасателей, в трехэтажном жилом доме размером 30х10 м происходит горение чердачных помещений на площади 20 кв. м. Из-за угрозы распространения огня пожару присвоен дополнительный номер 1-БИС.

Сведения о пострадавших на данный не поступали. К ликвидации возгорания привлечено 20 человек личного состава и четыре единицы техники.

Согласно открытым данным, по указанному адресу расположен бывший доходный дом 1877-1878 годов постройки, выполненный в стиле эклектики по проекту архитектору Павла Сюзора.

UPD: В 18:04 в МЧС сообщили о локализации пожара и ликвидации открытого горения. Произошел отказ от дополнительного номера 1-БИС, спасатели работают по № 1. Из опасной зоны эвакуированы восемь человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал еще об одном пожаре в пятницу, который на площади 50 кв. м тушат на территории Морского порта Санкт-Петербурга.

Андрей Цедрик