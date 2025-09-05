Медведев: Россия никому в Европе не угрожает

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не угрожает никому в Европе и не стремится менять границы. Об этом он рассказал во время визита в Северо-Западный федеральный округ.

«Мы неоднократно говорили, что мы никому в Европе не угрожаем, что не стремимся к каким-то перекройкам границ,— подчеркнул господин Медведев. --Если им нравится этим заниматься — пусть занимаются».

Зампред Совбеза добавил, что членство Финляндии в НАТО неизбежно повлечет последствия для российско-финских отношений. По его словам, Москва не может игнорировать факт вступления Финляндии в альянс, и это потребует изменения военного подхода РФ к обустройству границы с финнами.