Медведев: Россия изменит военный подход к обустройству границы с Финляндией

Россия пересмотрит военный подход к обустройству государственной границы с Финляндией из-за вступления этой страны в НАТО. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Господин Медведев подчеркнул, что Россия не может игнорировать факт участия Финляндии в Североатлантическом альянсе. «Это предопределяет изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов»,— заявил зампред Совбеза во время поездки в Северо-Западный федеральный округ.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в 2023 году. В начале сентября стало известно, что в городе Миккели, в 140 км от российской границы, был размещен штаб сухопутных войск НАТО. Он был организован совместно со штабом сухопутных войск Финляндии.