Фицо верит в скорое завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине и нормализации отношений с Россией. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским по итогам переговоров в Ужгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются»,— сказал господин Фицо. Он подчеркнул оптимизм в отношении будущего региональной безопасности.

Встреча сторон проходила в закрытом режиме, в составе словацкой делегации были вице-премьер и министр экономики Дениса Сакова, а также глава МИДа Юрай Бланар. Со стороны Украины вместе с господином Зеленским участвовала премьер-министр Юлия Свириденко.

Ранее, во время визита в Китай, Роберт Фицо провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На этой встрече обсуждался, в том числе, вопрос возможного вступления Украины в НАТО. Словацкий премьер сообщил, что намерен довести до сведения Владимира Зеленского выводы, сделанные после переговоров с российским президентом.